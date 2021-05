Tantissimi auguri di buon compleanno don Beniamino Di Renzo

"Riconoscere una persona speciale e' più semplice di quanto si sembri.E' un dono.E' la parola giusta al momento giusto,l'abbraccio in cui perdersi,il sorriso in cui ritrovarsi.

Come le mura di una piccola casa,tra le sue braccia accoglie calorosamente chiunque bussi alla sua porta,alla ricerca di un tetto sotto il quale ritrovarsi quando fuori piove.La casa e' piccola,ma sa essere spaziosa.Riserva sempre un posticino per chiunque voglia entrare all'ultimo momento.Le pareti sono flessibili,ma robuste.Ti fanno sentire al sicuro,consapevole che,fin quando ti circondano,non avrai nulla da temere.Quella casa ti insegna con il suo esempio dove porre le fondamenta della tua vita e ti accompagna portandoti sempre con se' mentre ti vede crescere,sbagliare e rialzarti.Quella casa per noi,tuoi giovanissimi sei tu e in questo giorno così speciale vogliamo ricordartelo,ringraziandoti per esserci accanto,sempre e comunque .Ti vogliamo bene".Con questo pensiero del cuore dei giovanissimi,tutta la comunità parrocchiale augura al suo amato don Beniamino Di Renzo un felice e sereno compleanno.