Complimenti Momo, sei il primo Senegalese diplomato di San Salvo

Per il nostro amico Momo.

Quando ti abbiamo visto il primo giorno di scuola avevi l'aria così spaesata e ci è venuto spontaneo avvicinarci a te ,qualcosa ci ha spinto a farlo come se nell'inconscio avvessimo saputo che tra noi sarebbe nato qualcosa di unico e speciale. Da quel momento diventammo amici, il nostro obiettivo era quello di farti sentire qui a San Salvo come a casa tua..

Solo noi possiamo chiamarti Nero ma solo perché noi non riusciremmo ad essere abbronzati come te..

Sei speciale ed esserti stati vicino in questi anni di scuola ci ha cambiato, sei stato tu ad insegnarci tante cose.

Oggi siamo orgogliosi di te.. sei il primo Senegalese diplomato di San salvo.

Noi ti saremo sempre vicini..

I tuoi amici Parlante Mario, De Francesco Samuel