Auguri agli sposi Luciana Matassa e Francesco De Seta

Cara Luciana, il fatidico 6 Settembre 2021 e' arrivato. Ti sposi con un ragazzo straordinario, Francesco, a cui abbiamo voluto bene fin dal primo giorno, perché ha sempre il sorriso stampato in faccia, perché sa vivere la vita con leggerezza e perché è assolutamente perfetto per te. Siamo orgogliosi di poter essere accanto a te, in questo che sara' uno dei giorni piu' belli ed emozionanti della tua vita!

I nostri migliori auguri per una vita all' altezza dei vostri sogni. Ti amiamo di bene.

Papa' Gianni, Mamma Dora e Manuel