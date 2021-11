"Alkimia" di Samantha: 10 anni da sogno!

A 10 anni dall'apertura della sua attività Samantha si commenta così:

"In primis devo ringraziare chi all'inizio di questo percorso mi disse: <<Sama' apriti il negozio...>> ed io con voce bassa risposi: <<Ma se mi gioco tutto che faccio..?!>> ed ebbi come risposta: <<Se va bene o no..non fa nulla almeno ci hai provato!>>

Questa persona ha creduto in me fin da subito, credeva in me più di quanto ci credevo io...e perciò non finirò mai di ringraziarla...

Ringrazio i miei figli che mi hanno sempre sostenuta e delle volte vi dico la verità...presa dalla nostalgia di passare del tempo con loro gli chiedevo se era necessario chiudere...se gli mancava la "mamma"...ma loro mi hanno detto sempre NO! Perché sapevano quanto erano necessarie per me quelle "mura"...

Ringrazio tutti coloro che hanno varcato quella porta, chi solo di "passaggio"...chi per qualche anno ...chi è rimasto con me dal primo giorno...

Avete tutti una grandissima importanza per me! Alkimia è stata sempre la mia ancora di salvezza, il mio porto sicuro... Ne ho passate tante, ho impegnato molti sacrifici sia dal punto umano che economico...ma posso dirvelo a gran voce: Grazie per il sostegno, grazie per il supporto a ognuno di voi...sì proprio voi...che avete realizzato il mio Sogno ❤️⭐"

La redazione di sansalvo.net si unisce alle parole di Samantha e ai festeggiamenti per i 10 anni di Alkimia!