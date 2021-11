Festeggia il compleanno il parroco di San Giuseppe Don Raimondo Artese.

Il messaggio del sindaco Tiziana Magnacca.

"Sei un dono per tutta la comunità cittadina che, in questi anni di generosa attività pastorale, avuto modo di apprezzarti ogni giorno.

Ti giungano, quindi, abbondanti, i migliori auguri per il tuo settantesimo compleanno nelle certezza che non ti verranno mai meno affetto e vicinanza di tutta la Città di San Salvo".