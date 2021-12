Tantissimi auguri Gianluca Ciavatta!

Tantissimi auguri a Gianluca Ciavatta per i suoi 50 anni.

In questo giorno per noi così speciale vogliamo dirti grazie.

Grazie per dimostrarci il tuo amore in maniera incondizionata, grazie per mostrarci che con la determinazione e la volontà si riesce a raggiungere qualsiasi obiettivo ci si proponga, grazie per appoggiarci in ogni nostra inclinazione ed aspirazione, grazie per essere quotidianamente un esempio per noi… Semplicemente grazie per essere una persona dal cuore così grande.

Sei un modello a cui ispirarsi e speriamo un giorno di diventare almeno la metà di quello che sei tu oggi.

Tantissimi auguri, ti amiamo.

Marta, Carmela e Gino.