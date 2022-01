Fiocco rosa in casa Raffaele! È nata la piccola Beatrice

"Sono stati mesi duri e difficili, ma non per questo la vita si è fermata, anzi. Per fortuna non si è fermata e bimbi hanno continuato a nascere.

Nascere di questi tempi è gioia mista a paura. Ma la vita vince sempre. Ed è nata Beatrice! Buona vita piccola guerriera.

Auguri ai genitori bis Silvia e Roberto: la gioia più grande in un momento così difficile e pieno di incertezze può forse farla sembrare meno bella? Assolutamente no. E' la vostra gioia, la nostra gioia, la vostra bambina, il vostro nuovo futuro a quattro. Non so chi sia più fortunato. Voi, per avere un nuova piccola neonata o la vostra bimba, per avere voi come genitori

La nascita di Bea è la più bella notizia che ci voleva!"

Viviana Nazario e Victoria

La redazione si aggiunge agli auguri per la famiglia Raffaele