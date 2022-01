Avremmo voluto tutti insieme festeggiare questo giorno così importante che aspetti da tempo.

Avremmo voluto festeggiare la tua semplicità, la tua forza, la tua caparbietà, la tua tenacia e invece eccoci qui, in questo periodo in cui i festeggiamenti è meglio rimandarli. Avrei voluto dedicarti la nostra canzone e lo faccio qui: "Quando la festa comincerà tu sarai regina,btutta la gente si fermerà a guardarti stupita, per i miei occhi tu splenderai bella come il sole, infiniti voli del cuore, infinita felicità, quando penso che tu sei per me per sempre."

Auguri Elena per i tuoi 18 anni dalla tua mamma!