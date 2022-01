Cara nonna Onelia, il nostro desiderio per te è che tu possa continuare a vivere in pienezza come hai fatto fino ad ora, con l'obiettivo di raddoppiare questo secolo raggiunto! Questo è un giorno molto speciale per tutta l'umanità. Perché una persona del tuo valore ha raggiunto il traguardo emozionante dei 100 anni.

Carissimi auguri! Da Mattia Lara & Emily

La redazione si aggiunge agli auguri