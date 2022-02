Il traguardo delle Nozze d'Oro per Eliseo e Rina Nicolì.

Il messaggio di auguri:

È una grande ispirazione vedere una coppia come voi ed è una vera benedizione trovare l’amore e averne cura come fate voi.

Siete i pilastri che ogni famiglia desidera avere.

Che la vostra unione continui a brillare negli anni e che sia d’esempio per tutti noi!

Buon 50º anniversario ai migliori genitori e nonni di sempre.

Vi vogliamo tanto bene!

La vostra adorata Famiglia.