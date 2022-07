Va in pensione il dottor Francesco Matrullo, Direttore di Ostetricia e Ginecologia nell’Ospedale 'San Pio'

Il dottor Francesco Matrullo, Direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia nell’Ospedale di Vasto va in pensione.

“Ho condiviso un percorso più che ventennale presso l'ospedale di Vasto.” Racconta la dottoressa Giuliana Senese. “Nelle urgenze, quelle al cardiopalma, lui si è sempre presentato, puntuale, non derogando mai le sue responsabilità. Un chirurgo di eccellenza, un collega con cui poter scambiare pareri e, all'occorrenza qualche sana "incazzatura", ma ci sta, quando il lavoro è tanto e le esigenze normative in rapida metamorfosi, tanto, da dare, sempre più tempo e attenzione alle carte. Tante le donne di cui si è preso cura, con una propensione di apertura verso le esigenze dell'utenza, tanto da far crescere il reparto e farne un punto luce ben visibile nell'azienda sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti. Buona pensione, caro dr Matrullo”

A lui giungono anche gli auguri di Valeria Mercuri: “Auguro una buona pensione al Dottor Matrullo e lo ringrazio per la sua professionalità e competenza nello svolgimento del suo lavoro come primario medico chirurgo e insegnante.”