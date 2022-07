Dopo la fase elettorale è auspicabile che si ricompongano le famiglie, quelle di sangue e quelle politiche

“ Con la festa della vittoria di Emanuela de Nicolis si chiude una fase, quella elettorale che ha visto le asprezze ( esageratamente eccessive) della contrapposizione politica nonché le divisioni di famiglie di sangue e anche di quelle politiche.

Bene, ora occorre che la Giunta sia proficua ed efficace nelle azioni ( come siamo certi che sarà), il Consiglio comunale consapevole del proprio ruolo di guida politico- amministrativa, e liste e partiti maturi per poter affrontare assieme, sebbene con ruolo diversi, le grandi criticità che ci aspettano a settembre: recessione, inflazione, occupazione e … ancora covid.

In ultimo, da avvocato mi occupo di separazioni anche, ma è auspicabile che le famiglie si ricompongano, anche quelle politiche. A destra e a sinistra.

Buon lavoro a tutti”