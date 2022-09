Auguri Don Beniamino Di Renzo per i tuoi meravigliosi 10 anni di sacerdozio

"Quelli che Dio da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati.

Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno.

Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli;

Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati;

Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati".

Con queste parole dal profumo profetico, prese dalla liturgia di oggi, giorno in cui la chiesa festeggia la nascita di Maria Santissima, e al quale + associato il tuo “sì” a Dio, l'intera comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo, ringrazia Dio per averti donato a noi e ti rivolge i più cari auguri per questi 10 anni di sacerdozio e la metà trascorsi con noi.