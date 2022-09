Tanti auguri Cesario Raspa per i tuoi 80 anni!

"È arrivato il giorno dell’ottantesimo anno anche per te, un traguardo raggiunto con la più distinta forma di umiltà e l’indiscutibile solerzia che ha scandito il ritmo delle tue giornate interamente dedite al lavoro. Un lavoro i cui segni non sono visibili solo tra le nervature delle tue mani o dalla pesantezza delle tue ginocchia, ma è anche e soprattutto specchio dei valori che hai provato sempre a trasmetterci e che ti hanno reso maestro. Perché la tua presenza è la guida fondamentale dei nostri giorni, che non sarebbero affatto gli stessi senza le tue idee argute, il tuo sorriso accattivante, il tuo animo saggio ed il tuo amore unico, pazzo ed incondizionato per la vita a cui siamo pienamente grati per averti al nostro fianco. Festeggiando l’eterno fanciullo che vive e sempre vivrà in te, ti auguriamo di continuare a splendere e ad essere il sole delle vite di chi ti vuole profondamente bene.

Buon compleanno!"

Ida, Rosanna, Andrea e le tue nipoti Federica e Francesca