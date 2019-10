Voltha è tutta l' Energia di cui hai bisogno e l' Assistenza che ti serve per risparmiare sui consumi energetici

L' esperienza e le capacità di Voltha, le hanno permesso di diventare gestore, in Abruzzo e Molise, del gruppo Heracomm per la distribuzione di luce e gas a privati ed aziende;

Voltha può offrire agli utenti le tariffe più convenienti;

Gli uffici di Voltha a San Salvo, quindi la presenza diretta sul tutto il territorio, la rendono unica ad avere un sevizio diretto presso i clienti (andando direttamente da loro) riuscendo sempre ad ottimizare, con efficenza ed efficacia, un risparmio ed efficentamento energetico, per famiglie ed aziende.

Voltha è anche leader delle batterie, progettando e realizzando batterie al litio su misura per qualsiasi mezzo elettrico di qualsiasi dimensioni.

Di recente Voltha si è aggiudicata l' appalto con uno dei principali produttori di veicoli per la nettezza urbana che, grazie alle batterie al litio realizzate su misura, sta trasformando tutta la sua produzione: i mezzi da diesel diventeranno tutti elettrici .

Voltha è in grado di far risparmiare dal 35 al 50 % di energia per le ricariche delle batterie dei carrello elevatori grazie ai propri caricabatterie ad alta frequenza che ultizzano un algoritmo avanzato.

Da Voltha avrete la proposte top di gamma e completa di batterie per auto, moto, camion, barche e stazionario; della serie extralife 24 mesi garanzia con placche rinforzate e sistema di ammortizzazione delle vibrazioni.