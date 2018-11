Consorzio di Bonifica Sud: nasce la lista “Consorziati Indipendenti”

“Abbiamo deciso di riunirci e formare una squadra competitiva, in grado di rappresentare tutti i consorziati che non si sentono più tutelati dalle associazioni di categoria…”.

Questo è quanto esprimono i “Consorziati Indipendenti", dopo aver presentato ufficialmente la lista per le elezioni del rinnovo del Consiglio dei Delegati presso gli uffici del Consorzio di Bonifica Sud, lo scorso 12 novembre entro le ore 18.00 (termine ultimo per il deposito della documentazione prima del rinvio delle elezioni)".

"Nonostante la decisione presa dal Commissario Dott. Franco Amicone di rinviare le elezioni di almeno 60 giorni a data da destinarsi - si legge in una nota - non ci siamo fermati ed abbiamo presentato lo stesso le liste entro i termini prestabiliti, perché crediamo che il Consorzio di Bonifica Sud deve tornare in mano ai consorziati. Quanto accaduto lo scorso 9 novembre, ci spinge a continuare questa battaglia per riprenderci la gestione del Consorzio”. Il riferimento è alla delibera n. 432 del 09 novembre 2018 con la quale il Commissario Amicone (figura monocratica n.d.r.) decide di accontentare la richiesta delle quattro principali organizzazioni sindacali Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri di rinviare le elezioni consortili di almeno due mesi! "Le associazioni di categoria - si prosegue nella nota - hanno avuto 3 mesi per organizzare i lavori e non possono richiederne il rinvio 'al fine di permette una concertazione più inclusiva, opportuna ed appropriata in virtù dello svolgimento del rito democratico'.

Quanto accaduto delude tutti gli attori della filiera che hanno sempre creduto in qualcuno che li tutelasse. È arrivato il momento di scendere in campo, non solo per andare a lavorare la terra come facciamo tutti i giorni, ma anche per riprenderci la gestione di questo ente; ricordiamo che questa struttura è importante e strategica nell’erogazione dei servizi di fornitura idrica e bonifica dei terreni, fondamentali per lo sviluppo del settore agricolo”.

I “Consorziati Indipendenti", nel periodo prima delle elezioni, saranno presenti sul territorio per incontrare i consorziati e discutere insieme sul programma per la gestione dell’ente