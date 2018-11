Sabato 25 novembre presso il Salone Parrocchiale Paolo Sesto e' andato in scena il peogetto NON UNA DI MENO.All' evento hanno partecipato I ragazzi dell' istituto Raffaele Mattioli guidati dalla preside ANNA ROSA COSTANTINI e I ragazzi dell' azione cattolica.Un ringraziamento particolare e sentito va a Don Beniamino per aver accettato sin da subito l'idea di questo evento, ai ragazzi dell istituto Raffaele Mattioli e ai ragazzi dell' azione cattolica per il loro impegno e a tutto il popolo accorso per l'occasione.Speriamo che in un futuro la parrocchia organizzi ancora questi eventi di sensibilizzazione.Un ringraziamento anchea ANGELO DI BARTOLOMEO per la sua sinpatia e la sua sincerita' per questo evento.