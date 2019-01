Lutto nell'editoria abruzzese: si è spento Vincenzo Lanetta, 'papà' di Antenna 10

All'età di 73 anni si è spento Vincenzo Lanetta, editore di una delletelevisioni storiche d'Abruzzo, Antenna 10.

Le condizioni di Lanetta, malato, si erano aggravate negli ultimi giorni ed era stato ricoverato in ospedale, aLanciano.

Lascia la moglie Margherita Salvatore e i figli Miriana, Nico, Sabrinae Daniele.

Antenna 10, tra le prime reti private a trasmettere in Abruzzo, nacque il 10 marzo 1985. Dal 2000 fa parte del network nazionale 7 Gold. La sede dell’emittente, da quella iniziale diPescara, fu in seguito trasferita a Rocca San Giovanni, in uno dei locali del centro Polycenter.

Scrive in merito Gioia Salvatore, direttrice dell'emittente: "Antenna 10 ha perso il suo gabbiano. Colui che l’ha fondata e che ha lottato per lei fino al suo ultimo giorno. Come si possono raccontare trentaquattro anni di lavoro insieme. Come si possono descrivere le ansie, gli entusiasmi, le gioie, le delusioni, i sogni. Quante volte si stava per cadere e quante volte tu hai trovato la forza, il coraggio di continuare. Antenna 10 è sempre stata la tua vita, e le hai dedicato la tua vita. Hai cercato di non piegarti mai, nei momenti più difficili è sempre venuto fuori il guerriero che è in te, e ce l’hai sempre fatta. Quanti sacrifici, ma quante soddisfazioni nel riuscire a farcela ogni volta, e ogni volta ancora. E la forza la trovavi proprio nella tua creatura, nella tua televisione. Ti studiavi le leggi, le normative, combattevi contro tutto e tutti ed alla fine la spuntavi. Fino a Natale, abbiamo progettato, impostato il lavoro. Poi tutto è precipitato e hai detto addio a tutti. Ciao Vincenzo, Vincenzo Lanetta, imprenditore puro di televisione volato in cielo alla ricerca di quella libertà simbolo della sua tv"