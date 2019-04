San Salvo in festa con la sfilata delle Some e la rievocazione delle reliquie di San Vitale

Grande partecipazione di cittadini oggi a San Salvo per celebrare la festa del Santo patrono San Vitale. Dopo la tradizionale sfilata dei trattori con le some partiti da via Montenero (pista di atletica Pietro Mennea), alla Villa comunale è seguita la rievocazione delle reliquie. Il corteo ha raggiunto poi piazza San Vitale dove è stata celebrata all’aperto la Santa Messa presieduta dal parroco della chiesa San Giuseppe, don Raimondo Artese, alla presenza delle autorità politiche, militari e di tutta la comunità sansalvese. Quest'anno i trattori che hanno partecipato alla sfilata sono stati oltre 70, segno del profondo e sentito significato che questa giornata rappresenta.

I festeggiamenti proseguiranno stasera alle ore 21.00 con il concerto finale di Alessio Bernabei in piazza Papa Giovanni XXIII e in chiusura dei festeggiamenti fuochi pirotecnici.

Foto di Nicola Palma Ucci