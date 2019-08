Delfino morto, lo specchio di problemi ambientali?

In questi giorni,"I Grandi del mondo discutono sui problemi ambientali del pianeta"Vedi incendi Amazonia,scioglimento ghiacciai e molto altro, le responsabilita'sono unicamente e solo del cosiddetto," Uomo bianco"e di quella parte del pianeta fortemente industrializzata.Di questo passo l'uomo bianco avrà vita breve!

Quanto sopra per evidenziare che anche noi nel nostro piccolo contribuiamo allo scempio con azioni apparentemente innocue ma letali per l'ambiente.

La dimostrazione è sotto gli occhi di tutti,discaricheraccolta rifiuti scorretta,uso smodato di pesticidi,eccessivo uso dei mezzi di trasporto ,cementificazione selvaggia e via dicendo.

I segnali si presentano sotto molti aspetti.

Ieri di ritorno da una uscita in barca di fronte a Vasto marina con mio sommo stupore e dispiacere mi sono imbattuto con la carcassa di un enorme delfino morto,probabilmente per effetto dell'inquinamento del mare o ancora peggio per la cattiveria degli uomini,povera bestia!