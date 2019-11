Distretto sanitario di San Salvo, Magnacca “Impegno del manager della Asl per il rilancio della struttura”

“Se il buon giorno si vede dal mattino, con l’arrivo di Thomas Schael alla direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, per il Distretto sanitario di base di San Salvo sarà un buon giorno”. Ad affermarlo è il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel commentare l’impegno del manager Schael di rilanciare, dopo anni di abbandono, l'assistenza sanitaria nelle aree di confine a sud della provincia di Chieti potendo contare sulla sinergia con il Comune di San Salvo.

“In questi anni ho lamentato in più di un’occasione che, per la mancanza di personale e di strumentazione, il Dsb di San Salvo non era più in grado di fornire servizi per la salute dei miei concittadini e del territorio del Vastese e del vicino Molise. Il direttore generale Schael ha garantito che punterà sulla diagnostica per immagini e sulle cure territoriali per potenziare l'offerta aziendale e migliorare l'organizzazione dei servizi, progetto ambizioso sul quale ha messo in campo innovazione tecnologica, investimenti strutturali e una diversa articolazione delle attività ma soprattutto capacità di dialogo con le comunità locali”.