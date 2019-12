Sondaggio su sicurezza e legalità, Raspa: “Il quadro di San Salvo non rispecchia la realtà”

“Il quadro di San Salvo descritto dal sondaggio sulla sicurezza e sulla legalità diffuso in questi giorni non rappresenta affatto la situazione reale né quella percepita nella nostra Città, questi numeri raccontano una realtà diversa da quella nella quale viviamo. I cittadini di San Salvo non sono quelli descritti da questi dati”. A dichiararlo l’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia Locale Fabio Raspa nel commentare il questionario realizzato nei mesi di marzo e aprile scorsi dal Rotary Club di Vasto ed eseguito da Spindcotoring su un campione di 500 intervistati.

“Il questionario proposto – aggiunge Raspa – dimostra superficialità di chi ha risposto alle domande raccolte per strada, molto probabilmente in tutta fretta. I sansansalvesi sono lavoratori che non si risparmiano e che hanno fatto negli anni grande questa città. Rispediamo al mittente quindi un sondaggio che non è in grado di descrivere una realtà come la nostra laboriosa e rispettosa delle regole e che non ama scorciatoie per far valere i propri diritti”.

L’assessore Raspa evidenzia come in questi ultimi anni sia cresciuta la sicurezza a San Salvo grazie all’impegno congiunto di tutte le forze dell’ordine che hanno inferto grossi colpi alla criminalità organizzata e alla delinquenza locale.

“Paghiamo ancora l’idea di insicurezza che si è formata tra la gente – dice Raspa – quale conseguenza di anni di libertà d’azione della delinquenza, ma gli arresti effettuati di recente e proprio nel periodo di questo sondaggio, dimostrano un segnale diverso rispetto al passato, con maggiore attenzione al territorio di tutte le forze dell’ordine, in primis dei Carabinieri. Non nego la constatazione che gli agenti della Polizia Locale siano pochi rispetto alla mole di lavoro svolto, ma nel frattempo finalmente abbiamo potuto procedere con nuove assunzioni, sono stati banditi nuovi concorsi e nuovo personale è entrato in servizio proprio quest’anno. L’attività svolta della Polizia Locale è intensa quanto efficace. Ce lo dicono i report mensili con risultati positivi nei controlli stradali, nel settore urbanistico, nel commercio e nella difesa dell’ambiente”.

E solo per mero dato statistico si segnala che nel 2019 gli agenti della Polizia Locale hanno svolto il seguente lavoro: n. 2628 verbali al Codice della strada; n. 80 verbali per infrazioni settore commercio; n. 229 notifiche richieste dalla Procura ed altri Enti; n. 412 notifiche atti amministrativi; n. 353 accertamenti di residenza; n. 63 sopralluoghi urbanistica; n. 62 verifica inizio lavori; n. 67 Comunicazione notizia di reato; n. 13 fermi e sequestri veicoli; n. 77 incidenti rilevati; n. 197 richieste accesso bagli atti e rilascio copie; n. 45 richieste ricevute di cattura cane vagante con relativo intervento di accertamento ed ausilio nel recupero; n. 24 denunce di Polizia Giudiziaria raccolte; istituzione del turno serale nel periodo estivo (luglio - agosto).