Us San Salvo - Villa2015 aggiornamenti in tempo reale

Us San Salvo - Villa 2015

Mister Ciavatta scende in campo con questa formazione: Cialdini, Suero, Izzi, Lavacca, Di Tella, Luongo, D’ottavio, D’alessandro, Molino, Di Pietro, Costantini. A disposizione: Castaldo, della Penna, Vennitti, Piermattei, Rodini, Petrocco, Ciavatta, Longobardi.

ore 15,04 inizia la partita

i primi minuti di gioco sono gestiti dal Villa che riesce a guadagnare due calci d’angolo ma senza conseguenze.

9’ Us San Salvo in vantaggio con Molino che in contro piede arriva in area e riesce a battere a rete!! 1-0

24’ calcio di punizione dal limite per il Villa, Cialdini para in due tempi e poi viene ammonito per una reazione contro l’attaccante che aveva provato a toccare il pallone tra le sue mani.

30’ il Francavilla è più attivo nella metà campo sansalvese, però la Us San Salvo si difende bene e prova pericolosamente a ripartire in attacco come nell’ azione del vantaggio.

40’ raddoppio della Us San Salvo! Ancora Molino! 2-0 adesso il parziale.

Finisce il primo tempo con il risultato di 2-0

16.04 inizio secondo tempo.

1’ gol del Villa! 2-1

2’ Gol Us San Salvo! Costantini realizza il terzo gol bianco azzurro 3-1 ora il parziale!

12’ rigore assegnato e realizzato dal Villa. 3-2 il parziale.

25’ la partita è molto avvincente, le squadre adesso si affrontano a viso aperto.

27’ per la Us esce Costantini entra Piermattei ( precedentemente era uscito D’Alessandro ed era entrato Della Penna)

32’ esce Lavacca entra Petrocco.

38’ dopo un problema fisico esce Di Pietro al suo posto Mr Ciavatta.

39’ pareggio del Villa! 3-3 adesso

finisce con il risultato di 3-3 la gara tra Us San Salvo e Villa 2015

Oltre il risultato discretamente buona la prova della squadra.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!