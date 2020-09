Nonna Angiolina, il posto giusto per trascorrere ogni momento della giornata

A inizio agosto 2020, nell’estate del Covid – 19, Angelo e Giovanna danno vita al loro piccolo-grande sogno: Nonna Angiolina.

Si entra in via Garibaldi 105 ma i tavoli sono disposti anche all’esterno nello spazio retrostante, che si affaccia sulla via di Piazza San Nicola, vicino la Chiesa.

Da Nonna Angiolina si inizia la mattina con la caffetteria e la cornetteria e si conclude con l’aperitivo cenato. La vera novità, però, è il pranzo. Servito in modalità “free flow”, è pensato proprio per i lavoratori che non hanno molto tempo a disposizione. Il cibo è fresco, semplice ma gustoso ed è servito da uno staff giovane e dinamico.

Tutti i giorni, per ogni vostra pausa ed esigenza c’è Nonna Angiolina!