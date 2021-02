C'è chi ha deciso di non stare fermo con le mani in mano: Il Maestro Tramonte ha approfittato per creare nuove Competenze

Aumentare e sviluppare le proprie competenze per un Professionista dell’Attività Fisica, come può essere un Istruttore o un Personal Trainer, oggi è più importante che mai. Far crescere la qualità professionale degli operatori di questo campo significa rendere un settore fondamentale per la salute della popolazione a vantaggio del benessere e della salute delle persone che richiedono, nelle palestre e nei centri fitness, professionisti dell’esercizio fisico con formazione avanzata e forte credibilità.

Per questo è nato il Registro Europeo dei Professionisti dell’Esercizio Fisico (EREPS) che è un registro indipendente degli istruttori, dei formatori e degli insegnanti che lavorano nel settore della salute, del benessere e dell’attività fisica in Europa, che riconosce ed è un’importante garanzia per le persone dedite allo sport per migliorare la propria salute e questo è il motivo per cui si necessita sempre più di skills, competenze, un vero proprio know-how europeo attento all’esercizio fisico come strumento di wellness e salute, dove un Istruttore deve possedere le qualifiche adeguate per svolgere il proprio ruolo in modo sicuro ed efficace, difatti i professionisti del fitness registrati in EREPS possono lavorare in 32 nazioni europee, grazie alla diffusione di questo standard in tutta Europa la mobilità lavorativa per i trainer/Personal trainer è facilitata e incentivata.

MATJAN ACADEMY ha ottenuto il riconoscimento Europeo poiché rispetta gli Standard Formativi, e dopo un lungo e articolato processo di formazione che è durato circa tre anni, sono stato accreditato con il rilascio della Qualifica Fitness Instructor – Level 3 (secondo 6 livelli di specializzazione), un grande passo avanti per il riconoscimento della professionalità che ci ha sempre contraddistinto, dove le qualifiche acquisite con la WTA Functional Training (che rispondono completamente a questi parametri) mi hanno permesso di raggiungere questo ulteriore traguardo insieme alla consapevolezza di tenere a debita distanza (ove realmente esistente) ogni forma di concorrenza.

EREPS ha sviluppato un sistema di certificazione della qualità indipendente che è in uso dal 2007 e ha accreditato con successo oltre 100 società di formazione in tutta Europa. Un Ente che ha valutato la WTA FUNCTIONAL TRAINING ACADEMY con i suoi contenuti, il processo di consegna delle competenze, i programmi didattici e la modalità di svolgimenti degli esami ed ha verificato che sono tra i più adatti a formare figure professionali che dimostrino le capacità e le competenze dagli Standard Europei definiti EuropeActive, che sono stati concordati come i requisiti minimi affinché un individuo possa essere definito un professionista dell’attività motoria, accettando e rispettando il Codice della Pratica Etica che definisce i diritti, le responsabilità e i principi dell’essere un professionista dell’allenamento. Inoltre, EREPS supporta le Associazioni certificatrici fornendo linee guida per l’aggiornamento continuo e per sviluppare la loro operatività.

