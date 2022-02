Arriva la primavera allo Sport Village

Con la Primavera oramai alle porte allo Sport Village San Salvo, dal 1 marzo avranno inizio i nuovi corsi di scuola nuoto per adulti e bambini.

Le giornate si allungano, il sole fa capolino anche nelle giornate più fredde e l’energia che avete tenuto sopita in questo lungo inverno non vede l’ora di esprimersi? Allora non perdete l’occasione delle tante promo Primavera che lo Sport Village San Salvo ha in serbo per voi, tutte da scoprire nella settimana di prove gratuite che avrà inizio oggi fino al 2 marzo.

Una eccezionale sala attrezzi, tanti fantastici corsi e poi la piscina con l’acquagym e i corsi di scuola nuoto e perfezionamento. Tutto lo sport che vuoi in un’unica struttura ideata per voi, con personale altamente qualificato pronto a seguire ogni vostra esigenza , per raggiungere i risultati che vi siete prefissati!

Vieni a provare gratuitamente tutta l’energia dello Sport Village San Salvo, non rimandare più!