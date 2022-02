Ci si può rimettere in gioco in età adulta? Ma soprattutto, lo si può fare in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo? Ebbene sì. Con una buona dose di coraggio e molta incoscienza nasce a San Salvo una piccola realtà artigianale “GiuStArT”. Nata dalla passione e dall’amore nel creare piccoli e grandi manufatti in legno, ferro e acciaio, la piccola bottega desidera essere un posto dove poter esprimere la propria creatività e realizzare i sogni della sua clientela. Un’arte difficile da spiegare a parole, che segue la filosofia del Wabi Sabi :“ scopri nell’imperfezione la bellezza delle cose” in modo spontaneo e naturale, dando vita a pezzi unici e personalizzabili. Non rimane dunque che visitare la sua esposizione in via Pio IX , 15 o seguire la pagina GiuStArt su Facebook e su Instagram.