Da Unieuro puoi trovare risparmio vero a tasso zero

Negli store Unieuro lem casa di Vasto in via circonvallazione histoniense e San Salvo in via gargheta n.4 (ang. via montenero), non mancano mai occasioni imperdibili per i clienti: a parire da oggi, lunedì 28 marzo 2022, tantissimi prodotti scontati, comodamente pagabili in 10 rate a tasso zero.

Da Unieuro lem casa è garantito anche il servizio consegna e installazione da parte dei propri tecnici specializzati e il servizio ritiro usato gratuito.

Inoltre potrete usufruire del BONUSTV che prevede uno sconto fino a €100 per l'acquisto di tv idonei a fronte del conferimento di un vecchio tv.

Per maggiori informazioni e dettagli, e soprattutto per non perdere l'occasione , vi aspettano gli addetti a vostra completa disposizione.

