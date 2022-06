Tiziana Magnacca, consigliere comunale per Emanuela De Nicolis Sindaco, con San Salvo Città Nuova la lista del cuore

Sono Tiziana Magnacca, candidata come consigliere comunale, per Emanuela de Nicolis Sindaco con la lista di San Salvo Città Nuova alle elezioni comunali del 12 giugno 2022; era doverosa la candidatura, giusto mettermi a disposizione di nuovo,per la mia amata San Salvo: la mia esperienza, il mio entusiasmo, la voglia di fare in maniera concreta ed efficace le cose per il bene della mia città! L’ho fatto anche per sostenere la mia squadra quella che a sua volta sostenuto me, era moralmente doveroso restare ancora insieme e continuare a lavorare insieme, ma ancora di più l’ho fatto perché sono convinta che Emanuele De Nicolis sarà Sindaco di San salvo! Dobbiamo sostenerla con una forza mai vista prima, perché è una donna solida e capace; e San Salvo merita una persona come Lei a rappresentarla nella città e nelle istituzioni sovraccomunali dobbiamo continuare ancora il buon lavoro fatto. Il mondo del lavoro avrà un impulso positivo grazie all’ arrivo di Amazon con ricadute su tutto il tessuto sociale. Continueremo il nostro operato a vantaggio dei cittadini e delle famiglie: strutture e servizi per la famiglia, introduzione del quoziente famigliare nel regolamento dei tributi; il mondo della scuola e dei bimbi; quartieri partita la riqualificazione ora occorre portarla a termine; impianti sportivi e percorsi ciclabili (completamento della pista del mare, illuminazione della stessa, nuovo tappetino) e pista a pettine.

Tanti servizi nuovi: doposcuola per i bambini, con uso di un nuovo metodo pedagogico, mare senza barriere per permettere a tutti di godere del nostro mare grazie all’assistenza dei nostri operatori; caffè alzheimer, che è un laboratorio per coloro che sono affetti da questa patologia, dove c’è anche uno psicologo che aiuta le famiglie qualora avesse bisogno di consigli; per Casa della famiglia, infanzia e adolescenza con il progetto “MIA” a sostegno delle famiglie e dei ragazzi. Il “Think family” nelle scuole che si rapporta alla scuola e alle famiglie per prevenire i disagi degli adolescenti. Parlo con la trasparenza e l’onestà che ci hanno contraddistinto. Quindi il 12 giugno votate Emanuela de Nicolis Sindaco, votate la lista del cuore: la mia lista civica, San Salvo Città Nuova, che è presente nella nostra Città da ormai oltre 10 anni, e ha da sempre riscosso successi! Accanto alla lista del cuore, che si può votare semplicemente barrando il simbolo, scrivete il nome di Tiziana Magnacca per continuare ancora insieme a scrivere la storia della nostra città e continuare a far bene in maniera pulita e trasparente.