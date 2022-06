Sapere, saper Fare, saper Essere un Personal Trainer

Aumentare e sviluppare le competenze per i professionisti dell'esercizio fisico è oggi più importante che mai.



Il Registro Europeo dei Professionisti dell'Esercizio Fisico (EREPS) è un registro indipendente degli istruttori, dei formatori e degli insegnanti che lavorano nel settore della salute, del benessere e dell'attività fisica in Europa, che riconosce le qualifiche e le competenze dei professionisti dell'esercizio fisico ed è un'importante garanzia per il pubblico che il loro istruttore possiede le qualifiche adeguate per svolgere il proprio ruolo in modo sicuro ed efficace.



Ottavio Tramonte , dopo un lungo e articolato processo di valutazione che è durato diversi mesi, è stato accreditato per il rilascio della qualifica di PERSONAL TRAINER (Level 4) un grande passo avanti per il riconoscimento della sua professionalità.



Far crescere la qualità professionale degli operatori di questo settore significa rendere un settore fondamentale per la salute della popolazione più credibile e sicuro, a vantaggio delle persone a cui vi si rivolgono come clienti.



I professionisti dell’attività fisica registrati in EREPS possono lavorare in 32 nazioni europee, Matjan Academy ha ottenuto il riconoscimento Europeo poiché rispetta gli Standard Formativi dell’European Register of Exercise Professionals – EREPS, ottenendo il rilascio della Qualifica PERSONAL TRAINER.



Un Ente che ha valutato la WTA Functional Training Academy con i suoi contenuti, il processo di trasmissione delle competenze, i programmi didattici e la modalità di svolgimenti degli esami ed ha verificato che sono tra i più adatti a formare figure professionali che dimostrino le capacità e le competenze dagli Standard Europei definiti EuropeActive.



Gli standard EuropeActive sono stati concordati come i requisiti minimi affinché un individuo possa essere definito un professionista dell’attività motoria, dove un albo degli operatori è la vera chiave per rinforzare la posizione di un Personal Trainer poiché la registrazione EREPS rende la certificazione valida in tutta Europa, fornendo linee guida per l’aggiornamento continuo e per sviluppare la loro operatività.