'Onde Artistiche' firmate Davide Scutece

Il progetto di riqualificazione urbana e inclusione sociale di alcuni luoghi di Vasto Marina, iniziato dalla scalinata di Via Rossini con la collaborazione del Liceo Artistico Pantini Pudente promosso dal Consorzio Vivere Vasto Marina continua con altre due scalinate tra Corso Zara e Viale Dalmazia con la sinergia del Comune di Vasto, della Consulta Giovanile, del Progetto Giovani, del Consorzio Matrix, tutti insieme per contribuire a rafforzare la rete di collaborazioni per generare bellezza, valorizzazione della città e inclusione sociale.

Ragazze e ragazzi del Progetto Giovani Vasto, del Progetto Sai (Servizio di Accoglienza e Integrazione) e della Consulta Giovanile Vasto hanno collaborato a colorare le due scalinate, con la collaborazione dell’artista sansalvese Davide Scurece, in un lavoro che valorizza le esperienze personali dei più giovani, acquisite nel corso della loro formazione scolastica e aggregativa.

Un lavoro impegnativo, fatto di passione, di collaborazione, di condivisione del lavoro, favorendo l’inclusione sociale, ma al tempo stesso la creatività artistica, il senso della bellezza, con relazioni virtuose tra enti e associazioni diverse tra di loro, valorizzando la creatività di tanti ragazzi, uniti insieme per rigenerare le scalinate, trasformandole in opera artistiche, attraverso la bellezza dei colori che lasceranno un positivo segno nel tessuto urbano di Vasto Marina, modificando luoghi posti in grande degrado da anni, in luoghi suggestivi, di grande bellezza e valore.

"Siete tutti fantastici - ha detto Davide Scutece riferendosi a quanti hanno collaborato a questa iniziativa - Un grazie anche ad Alessio Mariannacci e a Valentina Di Petta".