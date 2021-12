Raccolta alimentare per i bisognosi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Grazie vuole riassumere quello “anonimo” di chi beneficerà della vostra disponibilità e della vostra generosità, rese ancor più lodevoli rispetto alle asperità del momento presente!", cosi Don Beniamino, parroco di San Nicola a San Salvo, ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per l'organizzazione della raccolta e tutti quelli che vorranno aderire a questo atto di generosità nei confronti di tante famiglie bisognose.

Un grazie a tutti i cuori generosi di questa città che continuano a donare nel silenzio e con grande attenzione nei confronti di chi ha piu' difficoltà in questo momento storico.

Durante queste festività saranno sempre disponibili i Carrelli della spesa per i bisognosi presso il Conad di Via Gargheta e presso il Conad di Via dei Cipressi. Inoltre, un carrello 'dona la spesa' è sempre a disposizione presso la Chiesa di San Nicola.

Raccolta alla Denso - Verranno collocati, presso l'entrata principale dello stabilimento, degli scatoloni dedicati dove poter sistemare gli alimenti:

Pasta (ma anche pastina e pappe per neonati, riso, pasta per celiaci, ecc.)

Bevande (succhi di frutta, latte uht e bevande analcoliche)

Scatolame (legumi, verdure, pomodoro, omogeneizzati, tonno, sgombro, zucchero, sale, farina, caffè, ecc.)

Dolci di vario genere (biscotti, merendine, wafer, pane bianco, fette biscottate, biscotti per l'infanzia, ecc.)

Detersivi, detergenti e materiale per l’igiene personale.

Si raccomanda di non depositare nei cassoni alimenti e/o bevande con contenitori in vetro per ragioni di sicurezza. I prodotti potranno essere conferiti dal primo turno del 13/12/2021 al terzo turno del 17/12/2021.

Per ogni dubbio o esigenza contattare: Raffaele Stampone 349-4358484 Giuseppe Di Santo/ Vincenzo Totaro 0873-388830.