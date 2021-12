Nuovi asfalti in diverse strade cittadine, gli interventi vanno avanti

In questi giorni diverse strade di San Salvo saranno interessate dai lavori di messa in sicurezza della viabilità con la posa di nuovi asfalti.

"Siamo al lavoro per migliorare la città e per questo chiediamo la comprensione degli automobilisti”, dice in merito l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis che evidenzia come stiano continuando gli interventi di manutenzione in corso d’opera già da alcune settimane, con evidente variazione della circolazione interna per consentire alle ditte incaricate di effettuare i lavori.

Interventi che fanno parte del secondo lotto di messa in sicurezza della viabilità partendo da via Monte Grappa, dalla rotatoria incrocio di via Trignina a rotatoria "Padre Pio" con incrocio via Trignina e via Valloncello, a seguire verrà interessato l'altro tratto di via Monte Grappa fino a incrocio via Stingi e via San Nicolas De Port, che al momento non potrà essere asfaltata, per problemi alla linea pubblica elettrica che verrà efficientata e sostituita.

A seguire si continuerà con l'arteria di via Duca degli Abruzzi, corso Garibaldi, ci sarà anche il rifacimento del marciapiede e la viabilità su parte di via Maristella e rifacimento marciapiedi in contrada Stazione.