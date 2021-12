L'Avis Comunale San Salvo al fianco di Telethon

Anche quest'anno l'Avis Comunale di San Salvo ha aderito alla maratona di solidarietà Telethon che raccoglie fondi a favore della ricerca.

"Sono oltre vent'anni che abbracciamo e sposiamo questa iniziativa", fa sapere il presidente dell'Avis Comunale di San Salvo, Amleto D'Aloisio, che ringrazia tutti coloro che sabato e domenica si sono recati al banchetto allestito all'interno del Centro Commerciale Insieme di San Salvo.

"Una risposta più che positiva. Abbiamo raccolto più di 1.300 euro grazie al grande cuore dei cittadini locali e non. Sostenere la ricerca e regalare un sorriso e una speranza a chi è affetto da una malattia rara è importante e fondamentale e noi come Avis ci siamo e ci saremo. Ci sono persone che ogni giorno lottano e non si arrendono. La ricerca è la loro e nostra speranza, la ricerca da risposte e futuro a tanti bambini. Siamo con loro. Siamo con Telethon", continua D'Aloisio.

Il fine settimana è stato anche l’occasione per condividere con gli iscritti della Comunale lo scambio degli auguri suggellata con la Santa Messa di Natale presso la Parrocchia di San Nicola.

Il Presidente ringrazia i componenti del Direttivo dell'Avis e i tanti donatori che hanno partecipato augurando loro un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Avis Comunale di San Salvo