Podistica San Salvo a lezione di primo soccorso

Un gruppo della Podistica San Salvo, presso la Protezione Civile di Vasto, in collaborazione con la Croce Rossa e il supporto teorico/pratico degli operatori del 118 Paride Marinelli e Romano Verrone, ha partecipato al corso di primo soccorso e BLS (Basic Life Support) che permette di aiutare in situazioni di emergenza una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici o malori improvvisi, nell’attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati.

Il corso - sottolinea Michele Colamarino, presidente della Podistica San Salvo - ha l’obiettivo di diffondere queste semplici ma preziose manovre, fornendo strumenti semplici e concreti per poter evitare l’aggravarsi della situazione ed allertare in modo corretto ed efficace i soccorsi.

Il corso include le procedure di BLS (Basic Life Support), la gestione dei malori, delle ferite, dei traumi e delle urgenze cerebro e cardiovascolari.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione, in più un tesserino che abilità al corretto funzionamento del defibrillatore.