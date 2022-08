Officina Culturale 66050, celebrato il primo anno di attivitÃ 

Tutto è nato un anno fa, da un gruppo di amici, durante una serata come tante altre e un bicchiere di vino, che si ritrovavano a discutere della nostra città, che ci sta molto a cuore, e della mancanza di aggregazione e alternative per i giovani. Da lì, è nata l’idea di creare Officina Culturale 66050: a distanza di un anno siamo felici di essere cresciuti insieme, di aver conosciuto tanti ragazzi desiderosi di dare il proprio contributo per arricchire la città, di aver creato tanti eventi diversi, e anche di aver generato nuove amicizie. Perché la nostra associazione è anche questo: uno spazio per condividere. Un posto di ritrovo.

Ma questo non è che l’inizio.

A tanti, tantissimi altri anniversari insieme!"