“I Colori della Solidarietà”, ecco le band del Festival del 27 agosto alla Villa Comunale di Vasto

Nell'ambito del Festival "I Colori della Solidarietà", la kermesse che sarà allestita in Villa Comunale sabato 27 agosto, tra laboratori, workshop, mostre fotografiche e proiezioni, avrà luogo una importante rassegna musicale, con alcuni dei più talentuosi nomi emergenti di Vasto e non solo. Dalle ore 19, accanto alla Pista di pattinaggio, verrà infatti allestita la postazione dove si esibiranno quattro band, dalle 19 alle 24. Si alterneranno sul palco del Festival e presenteranno i loro brani inediti (e non) Gli Sketch, Brigida, Juan Loco e I Malati Immaginari, questi ultimi anche direttori artistici del Festival.

"Siamo orgogliosi e anche un po' emozionati per questa nostra prima volta da direttori artistici - afferma Dario, voce, chitarra e tastiere de I Malati Immaginari - e ringraziamo l’Odv Ricoclaun e le altre Associazioni per aver creduto in noi e averci dato fiducia e carta bianca nel selezionare le band". Particolare importanza nella scelta delle band in concerto ha rivestito l'originalità delle proposte. "Fra le tante band emergenti di Vasto e non solo, abbiamo privilegiato quei nomi che come noi hanno fatto della musica e dell'originalità la propria ragione di vita", conclude il cantante, neolaureato in Direzione di Coro e Composizione Corale al Conservatorio di Napoli.

Si parte con il rock degli Sketch, giovanissima band di Lanciano (età media 15 anni), che con il loro muro di suono a base di chitarre daranno il via alle danze. Proseguono Brigida, giovane cantautrice di San Vito dalle molteplici influenze jazz e soul, e Juan Loco, duo chitarristico latin/flamenco. Chiudono la rassegna I Malati Immaginari, duo darkwave che da un anno sta calcando i palchi di tutta Italia e che a settembre scenderà le scale del Teatro Ariston per la finale di Sanremo Rock.

L'evento, giunto alla sua terza edizione, nasce dalla sinergia creata con il Progetto regionale “Il cortile” che vede unite cinque associazioni di volontariato: Ricoclaun, Avi Alzheimer, Amici di zampa, Lory a Colori e Cb San Vitale. Il programma della giornata è molto articolato e offrirà un pomeriggio e una serata all’insegna del relax, del divertimento, della creatività e della solidarietà. "Il sodalizio artistico con Dario e Laura (I Malati Immaginari, ndr) sta dando frutti molto importanti", spiega la Presidente di Ricoclaun Rosaria Spagnuolo. "Dopo averci accompagnato nella scorsa edizione del Festival, i Malati hanno prestato la loro musica già nel nostro intervento nella Casa Circondariale di Vasto lo scorso giugno e nel progetto scolastico LaboratoriAmo", prosegue Rosaria, che conclude: "Ci sarà anche una bella sorpresa firmata iMi e Ricoclaun, che presenteremo proprio al Festival, ma di cui non possiamo anticipare nulla per ora".

Rimanendo in tema musica, tra i laboratori in programma spicca il Laboratorio di Percussioni firmato iMi, che vedrà la percussionista Laura e i suoi piccoli allievi costruire e imparare a suonare uno strumento ritmico, accompagnati da Dario e la sua chitarra. "Questo laboratorio è stato pensato per far avvicinare i bimbi al mondo delle percussioni e della musica in generale - afferma Laura - e sono felice di fare questa bellissima esperienza con i bambini e di donare un po' delle mie piccole conoscenze apprese durante il mio percorso musicale", conclude la batterista.

Appuntamento, dunque, alle ore 17 in Villa Comunale a Vasto per l'inizio della kermesse, e dalle 19 per il Festival musicale.

SKETCH

Gli Sketch sono una band formata da 5 giovanissimi ragazzi che studiano ed amano la musica a 360 gradi, con all’attivo un inedito scritto interamente da loro dal titolo "Sweet Blood". Questa estate hanno esordito in vari locali della loro città riscontrando un discreto successo, ma anche curiosità e interesse, data la loro giovane età (15 anni) e la loro bravura.

BRIGIDA

Brigida è una cantautrice abruzzese di San Vito Chietino. Classe ‘99, appassionata di musica e canto. Nel 2020 è tra le quattro finaliste del Premio Nazionale delle Arti nella sezione Popular Music. Nel 2021 si laurea in Canto Jazz al Conservatorio di Pescara e ha vinto una borsa di studio per il C. E. T. di Mogol. I suoi brani uniscono la passione per le sonorità del soul e dell’R&B contemporaneo a quella per il cantautorato italiano.

JUAN LOCO

I Juan Loco sono un duo acustico latin/flamenco formato da Domenico Cinalli e Giovanni Carosella. Il gruppo nasce nel 2014 e dopo alcune prove i due iniziano a cimentarsi con i brani di Rodrigo y Gabriela, duo acustico messicano, con le chitarre classiche. Una volta acquisita confidenza con il nuovo genere, decidono di proseguire su questa strada, integrando il repertorio anche con pezzi di Al Di Meola e di Paco de Lucia e aggiungendo delle rivisitazioni di brani pop di successo in chiave flamenco. Il duo si esibisce in diverse occasioni e in diversi locali proponendo un repertorio strumentale molto ricercato e particolare.

I MALATI IMMAGINARI

Atmosfere dark e ritmiche ossessive sono alla base del sound de I Malati Immaginari, il duo vastese composto da Dario (chitarra, synth e voce) e Laura (cajon e percussioni), che da mesi si sta facendo conoscere nei circuiti alternativi di tutta Italia a suon di live da Nord a Sud senza sosta da ottobre 2021. Hanno accompagnato i Meganoidi, Pierpaolo Capovilla, Omar Pedrini, Tre Allegri Ragazzi Morti e Federico Poggipollini nei loro tour nazionali. Finalisti a Sanremo Rock, si esibiranno al Teatro Ariston il prossimo 9 settembre. Dopo i primi tre singoli, I Malati Immaginari daranno alle stampe in autunno il loro primo album "Schiena contro Schiena", per l'etichetta Maninalto.

