“Mare senza barriere”: serata di grande festa per celebrare la conclusione della stagione estiva

Lunedì 22 agosto è stata organizzata una grande serata di condivisione per festeggiare la conclusione della stagione estiva di “Mare senza Barriere” ; l’area riservata sulla spiaggia di San Salvo destinata gratuitamente ai portatori di disabilità.

Questo servizio è stato istituito per la prima volta a San Salvo nell’estate del 2017 rendendo possibile a tutte le famiglie dove vi è una componente con disabilità fisica, l’accesso alla nostra spiaggia.

L’arrivo in mare è facilitato grazie ad una passerella che ha inizio dal marciapiede e termina in acqua. Dunque “Mare senza Barriere” ha dato la possibilità di fare il bagno con idonee sedie e con un’adeguata assistenza.

“La disabilità – ricorda il sindaco De Nicolis – non può e non deve essere per nessuna ragione un limite. L’inclusione sociale eleva e misura il grado di civiltà di una comunità. Il Comune di San Salvo è fortemente impegnata su questo versante”.