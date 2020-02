Concorso Mibatc: Centri per l'impiego operativi solo dopo l'emanazione del decreto ministeriale

In merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21/02/2020 della selezione per operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza, si informa che i Centri per l'impiego non hanno ulteriori informazioni relativamente a tempi e modalità di selezione oltre a quelli indicati nel bando. L'attuazione della procedura di selezione è comunque subordinata alla futura pubblicazione di un avviso pubblico da parte dei Centri per l’impiego sul sito della regione.abruzzo.it o sul portale dei Centri per l'impiego selfi.regione.abruzzo.it.

È il caso di ricordare che, come recita l'art. 3 del bando, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso (22 marzo, ndr) gli uffici del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo dovranno avanzare formale richiesta di avviamento a selezione ai Centri per l'impiego provinciali interessati alla selezione (in Abruzzo tutte e quattro le province). Solo dopo questa richiesta i Centri per l'impiego provinciale potranno fornire risposte ad eventuali richieste dell'utenza.