Precauzione da contagi Covid-19, rinviata la mostra artistica del marzo rosa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Pro Loco San Salvo, in considerazione delle problematiche causate dal coronavirus, in accordo con il Comune Citta' di San Salvo, ente patrocinante dell'evento del 5 Concorso dell 'Artigianato Creativo, ha deciso di rinviare l'evento a data da destinarsi.

Si invitano tutti gli artisti partecipanti al concorso, a non divulgare/pubblicare le foto delle proprie opere, pena l'esclusione dal concorso stesso.