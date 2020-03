Coronavirus: disposizioni per chi entra in Abruzzo da oggi

Il vice Presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, ha emanato l’Ordinanza n. 2 del 08/03/2020 per il contenimento del diffondersi del virus COVID 19 sul territorio regionale. Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data di oggi, 8 marzo 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo:

di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica del servizio sanitario competente e, per i non residenti in Abruzzo, la comunicazione va resa direttamente agli operatori di sanità pubblica dela servizio sanitario territorialmente competente ai seguenti recapiti:

al numero dell’Emergenza 118 per l’Asl 1 Avezzano-Sulmona -L'Aquila ;

al numero verde 800860146 per l'Asl 2 Lanciano-Vasto- Chieti ;

al numero dell’Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872 per la Asl 3 Pescara;

al numero verde 800 090 147 per l' asl 4 Teramo;

Hanno l’obbligo inoltre di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi bisogna avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

La mancata osservata dell’ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).