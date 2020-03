Modulo di autosegnalazione per l'ingresso in Abruzzo dalle aree a rischio

Le persone provenienti dalla Lombardia o dalle province di Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Padova, Venezia, Treviso, Rimini, Pesaro-Urbino hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza in Abruzzo e seguire una serie di disposizioni.

Per facilitare l'autosegnalazione, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha predisposto un modulo in pdf, da salvare e inviare per posta elettronica all'E-mail segnalazioni.covid19@asl2abruzzo.it

Si tratta di un obbligo, c'è il preciso dovere di farlo, non solo perché lo impone un'ordinanza della Regione Abruzzo. Il dovere più grande è quello di proteggere la salute propria e degli altri.

Il modulo può essere scaricato cliccando sul link riportato di seguito:

http://lnx.asl2abruzzo.it/asl/attachments/article/304/Modulo-AutoSegnalazione.pdf?fbclid=IwAR18kpfhbQrcxKbDlrlXPQmDX0br0avLlnteBzCbZRx0VG-8ubrKBZqQGo4