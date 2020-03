Sospensione del mercato del giovedì e di via Roma

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha firmato l’ordinanza con la quale sono sospesi fino al prossimo 3 aprile i mercati cittadini del giovedì di viale De Gasperi e il mercato a chilometro zero di via Roma. Ordinanza adottata per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 9 marzo che impone la svolgimento dei mercati cittadini.