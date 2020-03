Lavori in giardino da fare in questo periodo. Potatura e semina

La primavera è alle porte e marzo è il mese dei lavori di ripulitura e preparazione del giardino. Si possono iniziare a togliere le coperture dalle piante poste al riparo avendo cura di ripulirle anche dalle foglie secche e dai rami rovinati. Si ripuliscono anche le zone attorno agli arbusti e agli alberi, levando le foglie secche e le erbe infestanti e dopo aver sparso piccole quantità di concime organico, una leggera zappatura permetterà di interrare il nutrimento e di farlo giungere più velocemente alle radici delle piante. Si possono porre a dimora alcuni bulbi a fioritura primaverile, mentre, se le temperature restano miti, anche i bulbi a fioritura estiva o autunnale. Possiamo porre a dimora anche arbusti, alberi da frutto e roseti, sia a radice nuda, sia quelli già in vaso. Possiamo anche rivedere alcune zone del giardino, operando degli spostamenti di alcune piante, dopo il 15-20 di marzo sarà però sconsigliabile sradicare e spostare le nostre piante senza causare uno stress molto elevato, infatti all'inizio della primavera la gran parte delle essenze presenti nei nostri giardini necessitano di acqua e nutrimento in maniera costante, che la permanenza in contenitore, anche se per brevi periodi, potrebbe non garantire. Possiamo praticare un primo trattamento antifungino con poltiglia bordolese.

Per ottenere uno sviluppo equilibrato delle piante, è utile effettuare la potatura di molte di esse, tranne che degli arbusti a fioritura primaverile, che vanno potati quando appassiranno i fiori. Ci si può dedicare alla potatura di piante da frutto, arbusti a fioritura estiva, siepi, rose in modo da favorire lo sviluppo di nuovi germogli vigorosi.

È ideale seminare il tappeto erboso in questo periodo ricordandosi di spargere sul terreno del concime organico o un fertilizzante a lenta cessione, lavorando a fondo il substrato per permettere una perfetta radicazione delle giovani piantine.

Nell'orto e nel giardino cominciamo a seminare molte delle piante che utilizzeremo nei prossimi mesi, la gran parte delle quali vanno però seminate ancora in luogo protetto.

Nell'orto semine il letti caldi o sottovetro: Basilico, Cavoli estivi, Melanzane, Peperoni, Pomodori, Sedano, Zucchini.

Semine in piena terra: Barbabietole da orto, Bietole, Carote, Cicorie, Cipolle, Lattughe, Piselli, Pomodori, Porri, Prezzemoli, Rape, Ravanelli, Rucola, Scorzobianca, Scorzonera, Spinaci, Valeriana, Zucche (Angurie, Cetrioli, Fagioli, Meloni).

In giardino semine in letti caldi o sottovetro: Agerato, Amaranto, Asparago Plumoso e Sprengeri, Balsamina, Bella di notte, Bocca di Leone, Calendula, Celosia, Clarkia, Coleus, Cosmea, Dalla, Digitale, Gaillardia, Garofano, Lavatera, Lobelia, Lunaria, Kochia, Mesembriantemo, Nasturzio, Petunia, Portulaca, Primula, Salvia Splendens, Senecio, Statice, Tagete, Verbena, Zinnia.

Semine in piena terra: Astro, Bella di giorno, Calendula, Campanella, Cipresso annuale, Coreopsis, Cosmea, Crisantemo, Elicriso, Escholtzia, Fiordaliso, Garofano, Gypsophila, Godezia, Lino, Nasturzio, Nigella, Papavero, Petunia, Phlox, Pisello odoroso, Zinnia, Zucchetta ornamentale.