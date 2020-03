Sanificazione in Pilkington, stabilimento fermo dal 13 al 15 marzo

Anche nella fabbrica di San Salvo partono le attività di sanificazione per attenersi alle misure preventive contro il coronavirus.

Già da oggi lo stabilimento si è fermato per sanificare con sistemi nebulizzanti gli ambienti e resterà chiuso fino a domenica 15. Oggi si è fermato il 50% dei lavoratori mentre tra sabato e domenica si arriverà alla chiusura quasi completa. Infatti, gli unici a restare a lavoro saranno i dipendenti impiegati nel float, che non può fermarsi. Le azioni di sanificazione avverranno in modalità diverse per questo reparto.

Fino al 3 aprile inoltre, sono sospese le attività non indispensabili ai fini produttivi.