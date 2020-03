| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tanti auguri alla neodottoressa Clelia Marrone per il conseguimento della laurea magistrale in ingegneria edile - architettura presso l'università di Bologna con la votazione di 110 e lode discutendo una tesi in chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali.

Ti auguriamo che questa bellissima carriera universitaria sia la base solida del tuo futuro professionale.

I tuoi genitori Giorgio e Lorella, i nonni Maria e Leandro, i parenti e gli amici tutti.