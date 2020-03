Si festeggia il 14 marzo la giornata mondiale del Pi Greco

Il Giorno del Pi greco è una ricorrenza dedicata alla costante matematica pi greco, festeggiata solitamente il 14 marzo. La scelta è ispirata dal formato della data mese-giorno (in uso negli Stati Uniti) in base al quale si indica prima il mese (3) e poi il giorno (14), ottenendo così il numero "3,14", grafia che indica l'approssimazione ai centesimi di pi greco. Inoltre, alcuni celebrano la ricorrenza dalle ore 15, in modo da adeguarsi all'approssimazione 3,1415.

La prima celebrazione del si tenne nel 1988 all'Exploratorium di San Francisco, per iniziativa del fisico statunitense Larry Shaw, in seguito insignito del titolo di "Principe del pi greco". Il calendario della prima manifestazione prevedeva un corteo circolare attorno a uno degli edifici del museo e la vendita di torte alla frutta, decorate con le cifre decimali del pi greco. Con gli anni, nei dipartimenti di matematica e in varie istituzioni nel mondo si coglie l'occasione per organizzare delle feste.

Il 14 marzo viene riconosciuta come giornata ufficiale per invitare i docenti a vivere l’occasione per “incoraggiare i giovani verso lo studio della matematica”.