Alla scoperta della libreria: Il barone rampante

“Il barone rampante” è uno dei romanzi più famosi di Italo Calvino. Scritto nel 1957 fa parte della trilogia araldica “I nostri antenati” insieme a “Il visconte dimezzato” (1952) e “Il cavaliere inesistente” (1959).

La storia racconta di un giovane barone, Cosimo Piovasco di Rondò, ed è ambientato principalmente nella grande foresta di Ombrosa, un paesino immaginario situato sulla riviera ligure. La storia viene raccontata dal fratello del protagonista, Biagio, e copre un arco di tempo che va dal 1767 al 1832, tra l’illuminismo e la Rivoluzione francese. Il piccolo barone Cosimo, a 12 anni dopo un litigio con i genitori per un piatto di lumache, si arrampica su un albero del giardino di casa e decide di non scendervi mai più per il resto della vita. Egli intraprende nella foresta un percorso di formazione e maturazione, infatti Cosimo dimostra che il suo non è solo un capriccio. Spostandosi solo tra boschi e foreste, senza mai metter piede a terra, costruisce una sua dimensione quotidiana. Riesce anche a conoscere l’amore, grazie a Viola, e trova un fedele amico in Ottimo Massimo, il suo cane bassotto. Cosimo conosce i ragazzini popolani, stringe amicizia con il bandito Gian de Brughi (a cui insegna a leggere e ad apprezzare la letteratura), studia la filosofia arrivando anche a conoscere Voltaire per via epistolare, sventa un attacco di pirati arabi, aiuta dei nobili spagnoli esuli e organizza gli abitanti in gruppi contro gli incendi boschivi. La storia d’amore tra Cosimo e Viole è tormentata dalla gelosia, lei alla fine sposerà un nobile inglese. Intanto scoppia la Rivoluzione francese e Cosimo provando a sollevare la popolazione locale incontra Napoleone Bonaparte, rimanendo deluso dalla sua personalità. La conclusione vede il barone anziano e provato dagli anni trascorsi in cima agli alberi. Questo non lo spinge ad arrendersi, ma rispetta fino all’ultimo la promessa. Al passaggio di una mongolfiera, si aggrappa a una cima penzolante scomparendo all’orizzonte per sempre.

Il romanzo intreccia una serie di temi, generi e riflessioni in uno stile divertente e scorrevole. Una lettura classica, adatta anche agli adolescenti.