Due cinesi denunciati per frode in commercio dalla Guardia di Finanza di Pescara

Ieri pomeriggio una pattuglia della Guardia di Finanza di Pescara, specializzata in Anti Terrorismo Pronto Impiego, è stata allertata dai vigili urbani di Montesilvano per la verifica presso un negozio gestito da due cinesi. All'interno le fiamme gialle hanno trovato pacchi di mascherine e gel disinfettante venduti a prezzi spropositati rispetto al loro prezzo di acquisto. Esaminata sul posto la documentazione amministrativa e contabile i militari non hanno avuto dubbi, scoprendo che la merce veniva venduta con margini di ricarico tra il 120% e il 380%, approfittando della contingenza causata dalla crisi coronavirus. L'attività si è conclusa con il sequestro di 710 mascherine di vari genere e prezzo, nonchè di 20 flaconi da un litro di gel mani igienizzante. Al termine delle formalità i due cinesi sono stati denunciati per frode in commercio e manovre speculative sulle merci. I controlli da parte dei finanzieri continueranno in maniera serrata al fine di contrastare pratiche commerciali scorrette. Chiunque rilevasse situazioni analoghe è invitato a chiamare il 117.