Solidarietà digitale, l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione

Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per dare un aiuto ai cittadini che in questi giorni saranno in casa e alle aziende costrette a lavorare da remoto. Sulla pagina di solidarietà digitale si trovano offerte di Tim, Vodafone e WindTre per la telefonia, e quelle delle aziende di tlc per il telelavoro. Treccani, Amazon e Skuola.net pensano alla didattica, mentre alcuni editori come Mondadori e Condé Nast propongono e-book e abbonamenti online gratuiti alle riviste, così come alcuni giornali come La Repubblica, La Stampa o Il Riformista.

Sono molti i servizi disponibili che vengono continuamente aggiornati sulla pagina web del ministero https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.